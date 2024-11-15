謝鋒表示，中美衝突對抗的代價誰都不可承受，中美各有關切，可通過平等協商尋求解決方法，雙方要確立對話而非對抗，加強各層級和各領域的對話，消除誤解誤判。中方對話的大門始終敞開，願意與美方做夥伴和朋友，希望美方與中方相向而行，妥善管控分歧，中美不能重複大國衝突的舊歷史。

謝鋒說，中國沒有超越或取代美國的規劃，美國亦不要有遏制打壓中國的打算，要聚焦共同利益，不能只盯着分歧，要尊重彼此核心利益和重大關切，以建設性方式妥善管控分歧，讓消極因素愈減愈少。

他提到，台灣問題是中國核心利益中的核心，中美關係政治基礎中的基礎，是可能引發衝突對抗的最大燃爆點，打「台灣牌」只會引火燒身，言行一致恪守一中原則和中美三個聯合公報，旗幟鮮明反對「台獨」，才是維護台海和平穩定。

謝鋒又說，中美合作從不是你輸我贏的零和遊戲，地球容得下中美各自發展，共同繁榮，兩國應成為對方發展的助力而非阻力。無論是經貿、農業、能源等傳統領域，還是人工智能、公共衞生等新興挑戰，雙方都擁有廣闊的互利合作空間。