兆豐投信董事長陳佩君表示，兆豐投信在社群平台上註冊實名制官方帳號仍維持經營運作，但日前已主動調整廣告投放機制，不在非實名制登錄之社群網站平台投放廣告，亦主動暫停社群帳號付費播放廣告，加入強化反詐騙措施的行列，並串聯社會的力量、集結眾人之力，共同抵禦網路詐騙廣告及氾濫的非實名制詐騙行為。

陳佩君表示，兆豐投信的廣告政策也持續維持採取實名制廣告的媒介及管道，與投資人維持實際溝通互動，未來也會透過各類實體活動與反詐騙講座，向大眾宣導金融詐騙風險的「防詐術」，以及防範網路詐騙的檢視機制，如預防電話詐騙、LINE群組假投資、AI技術網路詐騙、非法招攬等情境分析，進一步提供民眾預防之道，亦將推廣警政署宣導大眾的方式，強化善用165反詐騙專線確認訊息，帶給民眾更多的金融保護方式。

此外，兆豐投信將秉持兆豐金控的企業理念，持續推廣金融教育宣導理念，提供民眾防範金融詐騙之道，希望透過各類宣導講座種下善意的知識種子，讓風險意識逐步建立在金融健康知識的道路上，從而實踐企業與社會共榮的理念，以利守護社會風氣及正向力量之美。