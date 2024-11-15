大陸江蘇連雲港有女子在一處社區買了6樓房子後，便開始請裝潢工人施工，豈料，裝潢了2年才發現弄錯房子了，讓她相當傻眼，所幸，她和8樓的屋主協商後，對方願意和她換房，才結束這尷尬的狀況；對此，網友表示「真是太可愛了，兩家都很可愛」、人都挺好啊」。

據《後浪視頻》報導，大陸江蘇連雲港有位董姓女子在一處社區買了6樓的房子，她裝潢房子2年後，近日聽到物業人員詢問她裝潢哪一樓層時，才發現弄錯樓層，裝潢到8樓屋主的家。

董女解釋，當時該社區的電梯沒運作，且每間房子上的門都插上鑰匙，也無貼上門牌，她要裝潢前忘記樓下2層是樣品屋，便從樣品屋開始往上數，也請裝潢工人走樓梯上去。

董女說，當時有交代裝潢工人看到門口有「窗戶網」的就是她們家，豈料，8樓的住戶也裝上「窗戶網」，因此，才弄錯房子；後來她和8樓的屋主協商後，對方同意和她換房子，才結束這尷尬的狀況，她也稱讚對方人很好願意換房。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「兩年都沒發現」、「人都挺好啊」、「沒電梯，走路上6樓能錯？」、「沒門牌？鑰匙也對？」、「真是太可愛了，兩家都很可愛」、「裝修2年得多大的耐心，多大的工程啊」、「房子都交付了門牌號碼沒有」、「這麼狗血的事，誰的責任？」。