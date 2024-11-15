知名網紅江老師近來分享抗癌歷程，提及自己罹患「邊緣性卵巢癌」，為介於良性與惡性的腫瘤，所幸及早發現，開刀拿掉患側卵巢、輸卵管及部份腹膜，術後不需做化療、放療，只要密切觀察。醫師表示，卵巢癌早期不易察覺，即便有症狀也容易誤以為是消化系統不適。包括初經太早、停經較晚、不孕或不曾生育、乳癌家族史、巧克力囊腫，都是要特別注意的高危族群。

婦產科醫師林德熙先前接受《健康療天室》採訪時表示，卵巢癌之所以有沉默殺手惡名，在於卵巢本身小小的，所以不容易察覺異狀，待腫瘤逐漸變大時，才會有肚子脹起來、或將腸子往上頂，甚至引起腸子堵塞。因此，卵巢癌出現症狀時，往往都是一些消化系統的不適，如脹氣、腹脹、消化不良及沒胃口等。

林德熙接著提到，台灣曾有臨床研究顯示，假如女性有消化道不舒服的情況，在看了消化科醫師後，經過2周藥物治療，仍未見改善，會建議進一步接受婦科檢查較好。

談及卵巢癌的存活率，林德熙指出，關乎於發現病灶時，是在局部還是在卵巢。若能於早期發現並治療，5年存活率可達90％；但轉移至骨盆腔外面，會降至75％左右。假使已經擴展至腹部以外，如肝臟等，存活率就只剩下30％。

林德熙說，隨著手術的進步、化療藥物越來越多，卵巢癌患者存活時間有越來越久的趨勢。就算第一線用藥沒有效，後續還有很多藥物可以慢慢替換，雖存活率並未很明顯增加，但存活時間有逐漸拉長。

林德熙表示，卵巢癌的高危險群包括初經太早（12歲前）、停經較晚（55歲後）、不孕或不曾生育、乳癌家族史、巧克力囊腫。

林德熙說明，癌症形成可分成2種最主要的途徑，其一就是癌症基因的遺傳，這一種就是大部分發病年紀比較輕、有家族史；另外就是本身的細胞在分裂當中，所引起的基因改變，進一步發展成癌症，此途徑好發於年紀較大，與生活碰到致癌物質等多重原因所引起。因此卵巢癌的患者年輕到年長的族群都有。