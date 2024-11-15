韓劇《正年》以韓國1950年代時轟動的「女性國劇」為背景，描述了演員為演好國劇的努力付出，也呈現當時正成形的「粉絲文化」。隨著影集熱播和即將上檔完結篇，很多不看傳統戲曲的觀眾也被圈粉，認為韓國的文化輸出十分成功。

台灣的歌仔戲團生態亦多是女性扮演男性角色，國立台灣戲曲學院歌仔戲學系老師林芳儀，以生行入行，近年亦時而演出旦角，在坤生與旦角間轉換，她表示演小生，轉音沒那麼多，聲音也要更厚實，演旦角則轉音多，修飾音、花腔較多，但基本上每個演員會依自身特色發展自己行腔轉韻的風格，不論演生或旦，基本功都是要盡可能開發共鳴點的廣度。

最初習的是生角，林芳儀表示由女生來飾演男性，在選角時基本上會考量身高、五官立體度與聲線，而以歌仔戲來說，確實有與韓劇《正年》相近的生態，如戲碼主要圍繞生角，旦角多半是搭配、輔助角色。從過去的前輩演員如楊麗花、唐美雲、孫翠鳳、小咪等，也都能看出粉絲數十年如一日，如同家人般的追隨情誼。

「過去的外台戲，粉絲熱情打賞，甚至是在台口布幕上直接貼紅包或千元鈔」亦有粉絲直衝後台打賞鑽石、黃金等行徑。「在民風保守的年代，婦女外出看戲，台上的演員也是清一色女性，可以說是最安全無顧忌的情感出口」因此台上的坤生儼然女粉絲心中的「完美男子」。

林芳儀指出，歌仔戲是不斷吸納各種戲曲和多元文化的劇種，近年參演的《孟婆客棧》更彷彿是台版的《德魯納酒店》，在劇情、服裝、音樂上都在求新求變，作為演員，則不論演生角或旦角，除了掌握最基本的聲音與肢體語言，更重要的是掌握人物和角色情感，才能帶觀眾「入戲」。