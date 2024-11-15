2024年「金門設計問鼎計畫」頒獎典禮暨成果展今日於縣文化局盛大登場，今年共有來自全台28所大專院校的設計新秀齊聚金門，共同參與這場設計盛宴。(圖／民眾提供)

2024年「金門設計問鼎計畫」頒獎典禮暨成果展今(15)日於縣文化局盛大登場，今年共有來自全台28所大專院校的設計新秀齊聚金門，共同參與這場設計盛宴，吸引超過208件作品參賽，創下歷屆新高；所有作品展現出結合金門文化與現代設計的無限創意，為地方文化創意產業注入新的視野與活力。

金門縣文化局指出，此計畫自2017年首度舉辦以來已逐漸成為地方文化創意產業的核心推力；今年重新啟動的活動，克服了過往的挑戰，經過縣府、社會各界的鼎力支持以及居民的熱烈參與，進一步鞏固了其在金門的根基。活動宗旨在於發掘及培育優秀設計人才，同時透過每件富有創意的作品，展示金門的人文風采，推動文化產業與地方經濟的發展。

文化局長呂坤和強調，金門設計問鼎計畫是年輕設計師展現創意的平台，也是一座連接傳統與創新的橋樑，期待未來透過這項計畫，讓金門故事在世界舞台上發光發熱。

文化局說明，本屆計畫分為兩個階段的競賽流程。第一階段為企畫書審查，從208件作品中選出32件進入設計競圖階段。最終，16件優秀作品脫穎而出，代表金門參加國內外設計賽事，並有望在年底到2025年期間於各大國際設計競賽中斬獲佳績。

文化局表示，金門這片蘊藏豐厚文化底蘊的土地，擁有無數歷史遺產與在地文化，為參賽者提供了源源不絕的靈感。從「金狀元桶餅包裝設計」到「千線-金門麵線包裝設計」，過去的得獎作品將金門的地域特色與現代設計思維緊密結合，讓人印象深刻。透過此次活動的舉辦，金門設計問鼎計畫再次證明了其推動文化創意產業的卓越價值。期待未來有更多年輕設計師，透過創新與熱情，讓金門的故事在世界舞台持續閃耀。