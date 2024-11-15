威剛目前庫存策略相較於今年上半年保守，以今年第三季季底庫存水位來看，DRAM約16~20周，NAND約10周，處於相對安全水位，威剛將會延續此保守策略至明年第一季，主要考量短期需求較弱且合約價至明年第一季仍有可能小跌，其中PC應用相對Server伺服器弱勢，而威剛營收約有8~9成是應用在PC端，目前市場需求較強的server、eSSD，但對威剛而言，其占比仍較小，故威剛營收回升恐待明年下半年。

威剛營收回升動能，預估仍冀望明年第三季進入PC消費旺季，AI PC在程式功能與應用增加的情況下，將會提升平均單機搭載容量以及儲存容量，然整體需求及滲透率提升程度仍需待明年第二季觀察市場狀況。法人預估，威剛2025年營收可望小幅成長，費用率在新產品開發結束而有望降低，但毛利率恐略為下跌。

下半年消費旺季，記憶體模組廠創見(2451)、十銓(4967)雙雙發布新品，十銓旗下創作者品牌T-CREATE瞄準市場強大需求，推出T-CREATE EXPERT P32桌上型外接式固態硬碟，擁有16 TB的巨大容量空間且傳輸速度最高可達1800 MB/s，滿足專業創作者及高容量需求使用者各類影像處理、資料備份及高效作業需求。全球首波預計將自2024年第四季開始於各大通路販售。

創見推出全新CFX735及CFX735I CFast記憶卡，配備資料防寫保護功能，專為保護資料安全與高效穩定寫入的專業應用設計。此系列記憶卡採用112層3D NAND Flash技術，搭載SATA III 6Gb/s傳輸介面，提供卓越的讀寫速度與超大容量，無論在資料密集型應用，或是嚴苛環境中，皆可穩定運行。

創見CFX735 CFast記憶卡採用SLC Mode技術，使Flash的耐用度高達100K次抹寫周期(P/E cycles)，有效確保密集型儲存應用的穩定性，適用於博弈機台、醫療檢測儀器以及交通運輸系統等需要頻繁寫入的裝置，滿足產業對高耐用性及穩定性的嚴格要求。