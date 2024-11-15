房地產交易金額龐大，民眾若能提升防詐意識，就能有效降低受騙的風險，保住身家財產。永慶房產集團為提升民眾對於詐騙的警覺性，動員全台逾1,800家門市，協助推廣內政部地政司「地籍異動即時通」服務，並於各地舉辦「預防詐騙公益講座」，11月上旬在中部地區就舉辦了4場講座，獲得近300位民眾熱烈迴響。

「預防詐騙公益講座」各場活動與當地地政事務所及警察局合作，並有彰化縣藍駿宇議員、秀水鄉鄉民代表鄭倫杰副主席、台中南門里何湞惠里長、南門社區發展協會何朝圳理事長、鎮西社區發展協會廖國展理事長、潭陽里楊仲傑里長等人共襄盛舉，一起為守護民眾財產安全盡一份心力。

永慶加盟四品牌中區經管會11月5日在彰化縣秀水鄉及台中市南門社區舉辦預防詐騙講座。彰化場邀請代書黃如琴深入淺出地剖析不動產詐騙常見手法，彰化地政事務所也分享「地政反詐騙三寶」，教導民眾保護自身財產。台中場則由台中市政府中山地政事務所及台中市政府警察局第三分局健康派出所進行宣導，並獲得南門里長何湞惠及南門社區發展協會何朝圳理事長的支持與肯定。

雲林的首場防詐講座由陳振德代書說明不動產詐騙五大手法，提醒民眾提高警覺，勿落入詐騙集團陷阱。(圖/永慶房產集團提供)

隔日，講座首度移師雲林縣斗六市，鎮西社區發展協會廖國展理事長表示，鄉親最常遇到「投資詐騙」和「解除分期付款」這一類型的手法，較少聽過房產詐騙，感謝永慶房產集團舉辦公益講座，讓鄉親們獲得了寶貴的知識，日後就能小心防範。共同協辦的雲林縣斗六地政事務所及雲林縣警察局斗六分局，也分別針對「地政服務」及「防詐騙議題」進行詳細說明。

11月8日講座來到台中市潭子區，由潭陽里長楊仲傑大力促成、雅潭地政事務所及台中市警察局大雅分局潭子分駐所協辦，為民眾提供全方位的防詐資訊。其中，雅潭地政事務所建議民眾申辦「地籍異動即時通」服務，能有效阻止房產異常的過戶情形，進一步遏止詐騙。民眾申請完成後，名下的不動產被移轉或設定抵押時，系統就會自動發簡訊或電子郵件通知，財產保障更周延。

各式詐騙手法層出不窮，讓社會大眾防不勝防，未來永慶房產集團仍持續與政府單位合作，將防詐知識普及至全台各地，協助建構更安全的生活環境。

彰化秀水的第一場防詐講座，吸引上百民眾到場聆聽。(圖/永慶房產集團提供)