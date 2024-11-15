新北市議員林銘仁疑利用姊姊、妻舅身分詐領議員助理補助費，涉《貪汙治罪條例》罪嫌重大，自9月20日遭到新北地方法院裁定羈押禁見，今（15）日新北地院再度開庭，裁定300萬元交保，並限制住居及限制出境出海8月，交保金需在今日晚間10時備齊繳交。

據檢方統計，林銘仁自2006年至2018年止，共詐領681萬餘元，除了用親友當人頭外，林銘仁也將實際工作的助理低薪高報，甚至要助理領到錢後將多的錢繳回。

同案被告的私聘助理包括楊美娟、林秋雪、蔣孝文，以及公費助理蘇益和、李承恩、李佳靜、林育緯等人，其中除蘇益合及李佳靜，其餘被告皆與林銘仁有親屬關係。

今日開庭期間，林銘仁對於公費助理以外的人有誰？支付多少薪水皆向法官表示「10多年前的事情記不清楚」、「助理流動性太大，要交保出去查才能列舉出來」；林銘仁也藉此請求法官裁定具保，讓他能夠進行資料統計以利後續調查。

不過法官審理時，林銘仁的許多說詞與其餘被告兜不攏，例如其二姐林秋雪供稱，僅2009及2010年在林銘仁服務處「偶爾」幫忙打掃，也沒有領所謂的助理費，且自2011年起已另有工作，並未在林銘仁服務處工作，但林銘仁認為其「有點失智」並反駁，自2009年到2018年間林秋雪都有在服務處從事清潔工作，每個月給2萬元費用。

蘇益和經檢方訊問後表示，薪資實領不到5萬，林銘仁卻在法庭上信誓旦旦供稱，5萬沒有繳回，因其負責的工作為經營黨員，開銷相當龐大；至於其他被告坦承有浮報薪資，林銘仁則供稱「不記得，可能、應該有浮報」。

林銘仁提到，該案發生於數十年前資料已不可能更動，且同案被告皆已坦承犯行難有串證可能性，另身為議員若逃亡等同於自招「我有罪」，更何況「本來就沒貪污所以不可能逃亡」，因此向法院提起希望能以100萬元交保。

經合議庭評議，林銘仁說詞與其他被告不符，至今也未提出「公費助理費繳回是作為私聘助理所用」之證據，且所涉犯罪重本刑有期徒刑五年以上之罪，有相當理由足認被告有逃亡、勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因。

合議庭指出，然考量本案偵查終結，相關證人經檢察官訊問完畢，尚可透過羈押以外之手段加以拘束，無羈押之必要，故命被告以三百萬元交保，並限制住居並限制出境出海八月，以及禁止與同案被告及證人進行聯繫或接觸。如有違反，得再執行羈押。