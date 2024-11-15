校園性平案逐年攀升，國民黨台北市議員耿葳15日在議會質詢踢爆，教育局螺絲鬆散，校園發生性侵案件都毫無掌握，並稱收到國中家長陳情，孩子遭性侵反成被告，校方偏頗加害者，甚至逼其轉學。北市教育局長湯志民回應，未來將針對有較多性平案數學校進行加強督導，並公平、加快性平程序。

根據教育局統計，台北各級學校疑似違反《兒童及少年福利與權益保障法》的案件數，2022年通報1167、2023年1525件，今年截至9月底累計1145件，呈現上升趨勢件，其中又屬國中案件最多。耿葳說，接獲國中學生家長陳情，女兒在學校遭同學性侵，然而性別平等調查委員會充滿瑕疵，甚至在9月開學後，上到輔導老師，下到教官都不斷詢問他們什麼時候要轉學。

耿葳表示，家長控訴，女兒國一時受男學生（B）霸凌，曾向老師求教，老師卻回應學生要熟悉環境，導致遭受B學生性侵時，不敢主動通報師長跟校方，事後有其他學生（C）發現女兒情緒不對，事件才由C學生家長上報校方由輔導室介入。

耿葳指出，女學生害怕到完全不敢相信學校一直看身心科，並放出學生錄下輔導老師陳述的音檔，「為何會發生這件事件，這不是誰強迫誰…因為好奇緣故，才發生這樣行為」，直言輔導老師根本不在事發現場，為何可以完全偏頗陳述事件，用引導方式變成女學生誘導B學生。

耿葳說， 校方依照SOP成立的性別平等調查委員會，因兩位學生事發當時均未滿14歲，調查過程中雙方學生皆由家長全程陪同，然而調查延長，從5月到8月完成調查報告，但家長9月中才拿到報告， 甚至過沒幾天就收到B學生家長提告女學生性侵，試問教育局調查小組有發揮過什麼作用嗎。

湯志民表示，輔導老師應基於學生立場，去考慮學生感受，並用同理心方式去了解學生受到哪些心理影響，而且他們是老師跟大人，要充分保護學 生。

湯志民解釋，一般性平調查期間2個月，除非遇到證據調查比較辛苦時，就會再延長加1個月，至於報告提供家長，一般調查完，2個月可以提供家長，並開性評委員會，學校時間確實嫌慢，未來將針對有性評案數學校進行加強督導，並公平、加快性平程序處理過程。