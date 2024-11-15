「台灣最美歐巴桑」女星陳美鳳，68歲擁有凍齡外貌，出道超過40幾年，一直以性感亮麗外型著稱。近日她在臉書上分享在各大商圈逛街，並悄悄現身自己廣告看板打卡照片，此外，她還曬出一張居家運動美照，超穩凹折動作，一點都看不出她的真實年齡。

陳美鳳14日在臉書分享自己在台北東區、西門町和信義商圈閒逛，和自己的廣告看板合照，她戴著鴨舌帽、口罩，穿著簡約白色上衣搭配牛仔褲，完美呈現凹凸有致的不科學身材，或是戴著墨鏡穿上白色寬褲，看起來帥氣又休閒。

陳美鳳筋骨超軟Q。（圖／翻攝自陳美鳳 MeiFen 臉書 ）

最後陳美鳳也曬出一張在家裡做瑜珈的照片，照片中她一手插腰、一手扶著膝蓋，單腳站立，穩定又平靜的看向窗外，照片最下方則是陳美鳳的愛犬妞妞俏皮的盯著她看，看起來相當逗趣。她在社群配文寫下：「妞妞看我做運動，多動、多吃、睡得好，才能到處逛、到處玩，鳳鳳很喜歡遇到自己。」

貼文一出不少粉絲佩服表示：「最自律最漂亮的美鳳姐！也是最佳的代言人！」、「真幸福的」、「我每天都遇到美鳳姐……」、「到處走走看看 心情會更好」、「妞妞多動、多吃、睡得好，讓自己到處逛、到處玩，這是值得學習的生活態度」。