針對多位地方政府首長昨天質疑法務部提出施用毒品人數下降及毒品檢驗量能一事，法務部15日表示，法務部督導台高檢署落實「新世代反毒策略行動綱領」，以減少毒品供給、減少毒品需求及減少毒品危害。高檢署統合六大緝毒機關通力合作，自2017至去年施用及初犯施用各級毒品及人數均呈下降趨勢，確實有效減少毒品需求及抑制毒品新生人口增加。

法務部指出，因應大麻及新興毒品威脅增加，以及施用這些毒品族群之特殊性，法務部督導高檢署整合六大緝毒系統，持續推動「安居緝毒專案」，以大麻、愷他命、卡西酮類、彩虹菸及依托咪酯類等新興毒品為查緝重點。

高檢署及警調將分析不同新興毒品各自施用族群特性及交易熱點、模式，強化網路巡察、情資蒐報及溯源查緝，澈底斷絕供給新興毒品之途徑，向下刨根，加強挖掘施用端黑數。

法務部說，法務部法醫研究所、調查局及警政署刑事警察局自2018年起支援新興毒品尿液檢驗，以擴大檢驗量能。司法警察機關對於查獲在轟趴、汽車旅館施用第一、二級毒品者及查獲新興混合式毒品、持有或施用第三、四級毒品等毒品案件優先檢驗，以廣篩方式檢索施用之各類新興毒品，並儘速追查校園毒品上游，壓制新興毒品。

另為即時查緝毒品，已建立扣案毒品8小時內快速檢驗並擴充民間機構檢驗量能，對於查獲新興毒品優先檢驗，全面提升檢驗量能，即時遏止新興毒品擴散。

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