周五泛歐Stoxx 600指數早盤暫跌4.0點或0.8%，為503.0點，並且徘徊在本週稍早觸及的近3個月低點附近。

科技股指數下跌1.6%。晶片製造設備商艾司摩爾(ASML)的跌幅位居前列，暫跌2.5%；此前美國的應用材料公布第一財季營收低於預期，拖累市場情緒。

猴痘疫苗製造商、丹麥生物科技公司Bavarian Nordic公佈第三季業績，隨後股價跌15.5%，拖累醫療股指數跌2.3%。

稍早美國總統當選人川普(Donald Trump)公布衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr)，他為環保激進人士，曾傳播錯誤的疫苗資訊。

重要醫藥股下跌，賽諾菲(Sanofi)下跌4.4%，葛蘭素史克(GSK)下跌3.8%。

此前聯準會主席鮑爾說，美國中央銀行沒有必要急於降息。該評論也使得華爾街股市周四收盤下挫。

德國製藥商Evotec大漲超過20%，此前美國生技公司Halozyme說，已經提議以約20億歐元(約21億美元)收購Evotec。

在數據公布方面，德國九月批發價格月增0.4%，高於預期。