2024宜蘭國際綠色影展長達36天放映活動即將進入尾聲，本周六下午3時起將於中興文化創意園區有料倉庫舉行青年就YA超能力論壇，並接續於晚上6時30分舉行影展閉幕式活動。晚上5時40分起，將發放影展限定「方形束口袋」、爆米花、影展特別獎抽獎券給前200名入場之觀眾。填寫影展問券還可抽專屬好禮，有機會把象印保溫壺、沃廚鈦陶瓷渾圓杯或全聯500元禮券帶回家。

青年就YA超能力論壇從「公正轉型、循環經濟、永續餐桌」三大主題切入，推出「宜日參與、宜日解方、宜日生活」3場論壇並穿插影展選片播映，當天將進行放映的影片除了有美國紀錄片《Z世代的氣候挑戰 Gen Z Mental Health: Climate Stories》，以及西班牙動畫《狗狗科學家的垃圾歷險 Bo and Trash》2部臺灣首映片。現場更安排有創意淨零「宜日新生活市集」，報名參與論壇並回填問券可獲得200元市集消費抵用券。而晚上6時30分放映的閉幕片則由臺灣導演顏蘭權耗時8年時間拍攝製作完成的紀錄片《種土》壓軸登場。期許透過這系列從早到晚的宜日新生活盛會，聚集所有關心環保永續與社會創新的民眾，一同為宜蘭共創充滿活力的淨零碳排新生活！

11月16日「宜日新生活市集」活動資訊(圖/宜蘭縣政府提供)

11月16日青年就YA超能力論壇暨宜蘭國際綠色影展閉幕活動現正開放免費報名，前100名現場參與論壇者加碼再送100元市集抵用券，鼓勵民眾支持淨零理念商家，各場次活動名額有限，歡迎提前上網免費報名(https://www.accupass.com/eflow/ticket/2410231431469975405400 )。更多宜蘭國際綠色影展閉幕片介紹及活動訊息，歡迎關注FB官方粉絲頁最新消息。

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