前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女。許文政13歲赴日求學，台灣光復後返台進入台大醫學系，1953年創辦羅東博愛醫院；曾任宜蘭縣議會議長、監察委員、行政院顧問、總統府國策顧問、總統府資政等職，於2019年4月3日凌晨辭世，享耆壽95歲。

正在服刑中的前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，目前已秘密低調來台，赴宜蘭拜會女方的家長。

據了解，情治單位獲報後不敢大意，全程均派有人員關注，今天上午薄瓜瓜已與友人一同離開宜蘭前往台北。

據報導，薄瓜瓜將在新竹舉行婚宴，出席人士全為許家親友，地點相中極為隱密的聯合報系創辦人王惕吾故居「南園人文客棧」。

薄熙來之子薄瓜瓜(右)。(中時資料庫)

另外，薄瓜瓜的未婚妻的祖父，也就是羅東博愛醫院創辦人許文政，13歲赴日求學，台灣光復後返台進入台大醫學系。1949年地方上瘧疾、霍亂、肺結核等傳染病叢生，1953年創辦羅東博愛醫院，現今成為有千餘床位的區域教學醫院。

許文政曾任宜蘭縣議會議長、監察委員、行政院顧問、總統府國策顧問、總統府資政等職。於2019年4月3日凌晨辭世，享壽95歲。

薄瓜瓜的未婚妻的父親許子文，原為「醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院」經營決策委員會主任委員，2022年交棒，完成世代傳承的階段性任務。