通風管道標示密封施工作業。（交通部航港局提供）

擱淺在野柳的大陸籍貨輪「鈺洲啟航輪」原預計14日展開抽油作業，卻因船上橋式起重機固定樁出現鬆動，安全存疑而被迫暫停。加上當日晚間颱風「天兔」陸上警報發布，現場人員已撤離至安全區域，待颱風過後再研議後續處理方案。

交通部航港局說明，13日「東方建設者」及「東洋12號」趁風浪稍緩，已將抽油機具與人員送至「鈺洲啟航輪」進行前置作業，原計畫14日晚間開始抽油。然而，現場回報船上橋式起重機固定樁鬆脫，恐有倒塌風險，出於安全考量，作業暫停。同時因應颱風來襲，當局要求撤離人員並加強設備繫固與攔油索配置，防止油汙外洩。

航港局表示，15日下午已邀集新北市結構工程技師公會、船舶中心、驗船中心等專家登船勘查，並由保險公司委託專業機構評估安全性，研擬改善工法及後續計畫，包括抽油、貨物移除及船體拆解等。考量颱風影響，相關廠商已被要求加強抽油設備繫固及重點部位巡檢，確保作業現場及環境安全。