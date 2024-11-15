港星何超儀今年演出日本恐怖電影《怨泊》 深受國際影壇肯定，隨著電影跑遍世界各地的國際影展。該片最近入選第16屆曼谷國際電影節，她也受邀電影節選定作為「焦點影人」，特別放映她主演的好萊塢史詩電影 《Rajah》以及她監製的音樂紀錄電影《尋找極致的快樂：冰與火》，驚喜的是她日前出席電影節開幕式獲頒「最具魅力女星」大獎，不只表揚她在影壇上多年的貢獻，更肯定了她的美貌及演戲魅力，她自曼谷副市長手中受獎，深感榮幸，感謝大會給予肯定，打趣笑說：「事實證明我是美女，只是不知道為何香港導演都喜歡找我演醜的角色，現在終於有人為我平反！」

在拍完日本恐怖電影《怨泊》之後，何超儀決心暫時不再拍攝恐怖片。她接受泰國媒體訪問時，鬆口透露接下來的作品將是動作片，她在片中擔任女主角，而同公司的男神藝人Iman是男主角，兩人將有多場互相對打的場面。最近兩人正在為電影接受一連串的武術訓練，她稱讚對方學武術很有毅力，很快就把動作學會，更打趣笑說：「其實很多時候都是我督促他練習，而我在一旁『觀摩』，當『無』術指導！」由於兩人身高相差25公分，她認為打戲的畫面會很有趣，自嘲：「一高、一矮，我要跳起來才打得到他！」

有泰國記者敲碗許願何超儀開拍動作片時來泰國取景，她坦言「會認真考慮」，也期待有機會與認識很久、非常欣賞的泰國動作巨星東尼嘉合作，對方時常推薦她泰國有很好的動作片資源，一直叫要她來泰國拍動作片，這次或許是很好的機會一起合作。

Iman深受泰國當地的記者喜愛，不時聽完他講話就一陣尖叫，讓他害羞不已。何超儀與老公陳子聰為他規畫一連串的演藝訓練，包括演戲及唱歌，每天的上課時間排好排滿，讓陳子聰笑說：「Iman可能累到想打我！」其實Iman覺得非常充實，「我現在學的東西是我過去沒有想像過的，開拓了我的眼界，他們是我的良師，我非常感謝他們給我這個機會，開啟了我人生新的一頁。」