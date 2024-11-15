西螺鎮農會的60餘年穀倉閒置多年，今年投入近1000萬元整修變身為「雲林農物館」，行銷雲林縣各鄉鎮市的農產，但保留稻米、醬油獨賣，總幹事廖錦富說，開這家店可能不會賺錢，仍一定要做，推廣農特產是農會的責任之一。

西螺鎮農會現址有一座閒置穀倉，是現代化貯藏設備問世前所留下，曾轉為堆放肥料的倉庫，但已閒置至少10年，今年響應雲林縣府的號召，改造為「雲林農物館」，保留建築外殼，內部大改裝，展售空間相當現代、舒適。

醬油及米是西螺農會的強項，雲林農物館不賣其它鄉鎮生產的。（周麗蘭攝）

米冰淇淋是西螺農會雲林農物館的祕密武器。（周麗蘭攝）

出席致賀的總幹事不少，包括雲林縣農會總幹事陳志揚、虎尾總幹事蔡武吉、林內總幹事黃國洲、麥寮總幹事許耿榮等。（周麗蘭攝）

農林農物館的血拚空間相當舒適。（周麗蘭攝）

雲林農物館蒐羅雲林縣20鄉鎮市優良農產品，除了稻米、醬油不，因這兩樣是西螺鎮農會的銷售密碼！其餘包括沿海的漁產、畜產也都賣；此外也與外縣市農會合作，協助展售100多個農會的產品，約占全台三分之一。

雲林農物館15日試營運，提供祕密武器米冰淇淋免費品嘗，婆婆媽媽們大排長龍；出席致賀的總幹事不少，包括雲林縣農會總幹事陳志揚、虎尾總幹事蔡武吉、林內總幹事黃國洲、麥寮總幹事許耿榮等。

西螺農會總幹事廖錦富說，打造雲林農物館是不太會賺錢的生意，支出的硬體及人事成本很高，但為了行銷雲林農產，仍要做，15日起開幕期間買500元就送一張摸彩券，11月30日只要簽到都送100元禮券，買1000元再送100元折價券，打折打到「快骨折」。

雲林縣府農業處副處長蔡耿宇表示，感謝西螺鎮農會成立雲林農物館，讓縣府開發的「雲林良品」品牌有販售平台，希望未來有更多農會加入成立，把遊客帶進來，行銷雲林農特產。

縣農會總幹事陳志揚表示，西螺農會的醬油、米的銷售在全台農會之中有一席之地，行銷業績名列鄉下型農會前茅，看到西螺農會「雲林農物館」開張感到很佩服，縣農會未來也會開張一家。