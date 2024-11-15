世紀鋼今年第三季財報，單季營業收入28.67億元，年減21.33%；營業毛利9.57億元，年增43.05%，毛利率33.38%，年增15.02個百分點；營業利益8.41億元，年增55.10%，營益率29.34%，年增14.46個百分點；本期淨利6.03億元，年增38.92%；歸屬於母公司業主淨利4.37億元，年增40.37%，單季基本每股盈餘1.70元，高於去年同期的1.32元。世紀鋼前三季歸屬於母公司業主淨利16.51億元，年增179.68%，累積基本每股盈餘6.53元，高於去年同期的2.52元。世紀鋼雖然營收下滑，但套管式基礎大量生產，提升毛利率表現，第三季毛利率大幅提升，助力獲利表現高於營收。

世紀鋼今年10月營收10.36億元，雖然年減19.90%，但月增1.05%，寫下今年度單月第三高，受惠既有風場jacket穩定交貨，營運符合預期；前10月營收100.86億元，年減6.89%。

展望後續營運，世紀鋼隨著離岸風電項目的啟動及產能擴增，未來營收增長可期。近期以基於總裝置容量2335MW的離岸風電3-1期將於2027年起陸續併網，加上世紀鋼與子公司世紀風電(2072)承作3-1渢妙風場500MW，共20座套管式水下基礎(jacket)訂單，相關訂單將於今年第四季開始執行，後續也有新的3-1期客戶簽約，加上2025年台北港五期與擎天塔的擴廠規畫，有利學習曲線的持續攀升。法人預估，世紀鋼明年營收可望重回雙位數成長，獲利增幅持續高於營收。