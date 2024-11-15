林業及自然保育署台東分署首間「山林製造」加盟店15日在娜路彎大酒店開幕。（蔡旻妤攝）

林業及自然保育署台東分署首間「山林製造」加盟店15日在娜路彎大酒店開幕，結合策略聯盟飯店的商品販售場域，提供旅客採購友善、創意及永續理念的產品選項，其中包括台東植萃系列精油、森林地景香氛產品及國產材家具等，盼攜手業者推動台東在地綠色生態產業，打造永續環保旅遊環境。

林業及自然保育署台東分署長吳昌祐表示，林保署以「山林製造」作為創造山林永續的消費生態代名詞，加盟據點販售的商品以台東植萃、木育知森、山林讀本、生態精靈、戶外生活等類别選物，並與公東高工、擅長氣味地景營造的璞草園合作打造賣場空間，店內陳列了學生融合原住民文化藝術與木材加工工藝的方、圓桌提供遊客選購，亦有餘料壓製、全材利用兼具永續環保的木顆粒貓砂，「將原本會留在山上腐爛的剩餘資材，運到山下製成精油，或以疏伐木製成的家具，都能讓民眾體驗到來自台東的純粹」

娜路彎集團副董事長林峰銘表示「森林是台灣、也是世界各國最重要的資產，沒有之一」此次與林保署簽署合約，象徵集團跨出ESG企業永續發展的重要一步，未來也將結合更多在地產業文創融入旅遊元素，讓更多旅客到台東能有獨一無二的享受，成為無可取代的觀光勝地。

吳昌祐說，此次與業者合作以森林生活提案為延伸主軸，提倡關於生活方式與森林惠益的連結，攜手推動台東在地綠色生態產業，未來也會陸續上架各分署嚴選出的產品，讓台東民眾享受來自台灣其他地區的森林產品。

此外，為慶祝「山林製造」加盟店開幕，12月15日前入住娜路彎飯店的旅客，將可獲得知本國家森林遊樂區門票8折優惠，以及園區內虎比公寓知本館餐食單筆消費9折等多項尊客優患票券。