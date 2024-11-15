台灣高檢署15日舉辦「重大兒虐案件專業意見整合與司法詢問員之運用研討會」，邀集法界、醫界及社政相關專家及實務工作者與會。（高檢署提供）

台灣高檢署因近年多起重大兒虐案件中，法醫師及臨床醫師對造成兒童死因有不同專業意見，導致案件在偵審階段產生爭議，且為精進「司法詢問員」制度，讓司法人員詢（訊）問兒童或心智障礙被害人時，能獲專業人士協助，15日舉辦「重大兒虐案件專業意見整合與司法詢問員之運用研討會」，邀集法界、醫界及社政相關專家及實務工作者，加強溝通合作，以落實兒童與心智障礙被害人權益保障。

法務部政次徐錫祥表示，法務部2019年間函頒「檢察機關重大兒虐案件偵辦流程」，藉由跨領域包括醫政、社政、衛政、警政等合作，即時保全證據，並由各方專業人員提供專業鑑定意見及驗傷採證等，提升檢察官偵辦案件之專業度與細緻度。此外，性侵害犯罪防治法於2015年修法引進司法詢問員制度，運作多年後，偵查實務對於司法詢問員的需求日益提升，但實務上司法詢問員的運用各界仍有許多歧見，如何拉近偵查實務與司法詢問員間的距離，落實性侵害犯罪防治法之立法精神，仍有待各方持續努力。

衛福部政次呂建德指出，衛福部持續推動建置兒保醫療整合中心、強化社安網計畫等，藉由及早預防，提供家庭支持增進保護教養功能，避免發生兒虐憾事。當兒虐事件不幸發生時，司法將是捍衛兒少權益的最後一塊拼圖，當被害兒少無法自行陳述遇害情形時，亟需醫療、心理、社工及教育等其他專業人員共同加入，提供專業評估意見，協助法官、檢察官釐清事實真相，共同合作為被害兒少實現司法正義。

台高檢署檢察長張斗輝表示，防制重大兒虐案件，有賴各網絡間的合作，檢察官亦應依法務部所頒訂之偵辦流程積極介入處理。檢察官偵辦重大兒虐案件時，若遇有法醫師與臨床醫師就造成兒童死亡之原因有不同專業意見時，應如何在偵查中整合不同之專業意見，避免在法院審理時產生爭議，實為重要議題。且為落實弱勢被害人之司法近用權，希望透過本次研討會蒐集各方對於司法詢問員制度之意見及建言，提供予主管機關酌參，以確保弱勢被害人能公平參與審判，避免重複陳述，減少二次傷害。

今天參與研討會成員，除各地檢署婦幼專組主任檢察官、法官、內政部警政署同仁、衛福部同仁及衛福部兒保醫療中心之醫師等外，更有許多長期關注婦幼保護議題之民間團體，包括婦女救援基金會、勵馨基金會、台灣展翅協會、現代婦女基金會及防暴聯盟等代表與會。

今日研討會之二大主題，分別為「重大兒虐案之專業意見整合」、「司法詢問員之運用及困境」，由法官、主任檢察官、檢察官、衛福部長官、醫師、社政、警政及許多專家學者擔任主講人及與談人，分享許多寶貴的實務經驗。