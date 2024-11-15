Instagram「親密友人」（Close Friends）功能本應是用來分享私密生活，卻成了女護士的噩夢。馬來西亞一名外型亮眼的華裔女護士近日發現自己的限時動態照片被盜用，還遭惡意發佈至社群媒體X，配上不堪字眼羞辱。讓她震驚的是，經過2週的調查，竟意外揭露這場「背叛」的元兇是她認識5年的男友人。

據《中國報》報導，女網友日前在臉書貼文指出，上月29日凌晨，她接獲友人通知，稱其個人照片被上傳至X，並遭惡意添加令人作嘔的文字。她點進該帳號後驚見，從今年8月起，對方已接連發布多張她的個人照片，而其中一些照片更是來自於她在Instagram「親密友人」功能中分享的限時動態，讓她深感背叛與恐懼。

發現事件後，女網友冷靜下來，開始策劃揪出幕後黑手。她首先檢視「親密朋友」名單，並分批進行測試。每次僅向部分對象公開限時動態照片，再觀察有無被盜用至X。經過反覆篩選，事主終於將目標鎖定在一名男性友人身上。為驗證猜測，她僅讓該男子看到一張新照片，沒想到數天後該照片果然被盜發至X，罪行就此坐實。

女網友無奈表示，該名男子是她認識5年的好友，兩人關係如家人般親近。得知真相後，她感到痛心與錯愕，但認為對方行徑不可原諒，最終選擇報警處理。目前，相關帳號已被封鎖，案件正在調查中。

女網友在文中強調，自己與該男子僅為純粹友誼，呼籲外界勿過度解讀。同時表示女性有穿著自由，不應成為他人犯罪的藉口，期盼大眾能理性看待事件。

女網友還公開了與該男子對質的對話截圖，對方一開始試圖裝傻，甚至否認與事件有關，但在女事主連番逼問並拿出證據後，他終於低頭認罪。

此事件引發網友熱議，不少人對女網友的冷靜與勇敢表示佩服，並譴責嫌犯的惡劣行徑。警方後續調查結果如何，外界將持續關注。