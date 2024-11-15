台南資訊月AI應用特展15日於大台南會展中心開幕。（市府提供／寶智華台南傳真）

台南資訊月AI應用特展15日於大台南會展中心開幕，展區包含國家中山科學研究院國防主題館、台南市政府主題館、商研院等各館，逛展除了更能掌握數位民主意識與數位資訊安全認知，舞台區天天都有摸彩抽大獎活動，最大獎iPhone16，週六上午將有場「電競世界冠軍好手見面會」，全程觀賽就有機會將市價6990電競椅帶回家。

台南市政府經發局局長林榮川表示，台南資訊月AI應用特展為期4天，市府主題館共有5個局處參展，經發局推出「沙崙智慧城市平台」，將沙崙智慧綠能科學城的能源管理系統、智慧共桿環境交通監測、運具驗證接駁量能之數據進行通盤整合；交通局推出「AI影像辨識智慧交通管理系統」及「無人機的空拍與影像辨識技術」，以更完整的視角監控路口車流狀態，讓交通中心對車流的掌握更精準；工務局推出「台南市道路挖掘管理系統」，降低重複挖掘情況，並透過三維管線圖資、台南市道路挖掘工程巡查系統APP可即時查詢及通報，民眾出門可避開維修路段並及早規劃交通動線。

林榮川表示，南部科學園區是全球半導體產業的重要據點，匯集台積電、聯電等科技大廠，並吸引了包括ASML、Lam Research等國際設備廠商落戶，推動台南成為AI晶片生產的關鍵樞紐。行政院於沙崙設立全台首個「AI產業專區」，帶動AI產業與各類應用方案在此落地，並成功吸引美國AI晶片大廠AMD設置研發中心。藉由沙崙的智慧科技場域與AI技術實驗環境，台南市積極實現「AI產業化」的願景，致力於成為引領台灣邁向數位轉型的AI核心城市。

台南市電腦商業同業公會理事長吳進雄表示，這次展覽主題為「AI應用特展」，涵蓋AI相關產業，天天都有摸彩抽大獎活動，其中最大獎是iPhone16，周六上午舉辦「電競世界冠軍好手見面會」，現場準備超多好禮，全程觀賽就有機會將市價6990元電競椅直接帶回家。