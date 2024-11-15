58歲的泰森即將迎戰27歲的保羅。該名網紅保羅，事實上如同台灣的館長，同時擁有職業拳擊選手的實力。泰森積極備戰超過一年。周四兩人在過磅和面對面時，泰森當場甩了對方一巴掌，引爆混亂衝突場面。

Netflix超過2.8億的所有訂戶，都可以免費觀看該比賽，但對於習慣於付費觀看有線電視，例如HBO的拳擊迷來說，這可能是一個意外的變化。

美國付費電視台HBO在2018年宣布，將不再播出拳擊直播賽事，結束了該公司與拳擊45年的合作關係。

Netflix先前曾涉足體育賽事，包括高爾夫和網球表演賽，以及廣受歡迎的紀錄片。

雖然這場位在德州AT&T體育場的比賽沒有傳統的廣告，但是有贊助商，贊助商的宣傳內容將出現在直播活動中。

廣告並不是Netflix目前收入的主要貢獻者，儘管其廣告收入正在快速成長中。

CBS公司體育頻道的前總裁Neal Pilson表示，這項大型賽事凸顯了體育和串流媒體之間持久的戀情，而他也預測，在可預見的未來，串流媒體和傳統廣播將並存。