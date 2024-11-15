為維護兒童遊戲安全，台中市政風處攜手建設局、教育局等機關推動「廉潔台中 幸福童年」專案，稽核全市公園、國小共67處兒童遊戲場，並抽訪兒童與家長使用遊具意見，結果滿意度超過9成，未來將持續藉由「美樂地計畫3.0」優化遊戲場。

政風處指出，該專案共面訪410名兒童、家長對公園及國小遊具的使用意見，其中公園遊戲場器材設備的材料與品質滿意度95％最高、其次為公園整體滿意度達93％，另遊戲場器材設備的設計與規畫、遊戲設施維修效率分別有88％、85％受訪者表示滿意。

台中市政風處攜手建設局、教育局等機關推動「廉潔台中 幸福童年」專案，稽核全市67處兒童遊戲場。（台中市府提供）

而針對兒童遊戲場的建議，多數受訪者提出遊戲區應增加遮陽設施，也希望增設新遊具及加強沙坑遊戲區環境維護，政風處表示，將要求管理機關立即督請維護廠商優化，確保兒童使用遊戲設施更安全便利，也將請建設局針對少數設備尚未修繕完成者持續追蹤改善。

建設局表示，台中市2019年推動「台中美樂地計畫1.0」，以「共融公園」、「陽光公廁」及「人本無障礙環境」為重點，持續建造公園綠地提升全市綠覆率、建置友善共榮的休憩環境、改善公園兒童遊戲場安全，至今已完成超過200座共融公園新建及改善，計畫並檢視兒童遊戲場安全指標，2022年檢驗合格備查率達百分百。

建設局強調，市府2021年起推動「台中美樂地計畫2.0」，汰換公園內罐頭遊具，並打造一區一特色主題遊戲場，其中黎新公園設有挑戰性攀爬遊具、馬卡龍公園有全台戶外最高11公尺溜滑梯、西區藍興公園鳥巢鞦韆超好玩、大雅二和公園適合親子同樂，盼透過激發創意和結合各區特色，讓公園也能連結在地情感。