在2024年世界12強棒球賽B組預賽還沒開胡的澳洲，15日靠著第八棒捕手柏金斯單場3支2，且包辦4分打點的凶猛打擊火力，最後以5比0完封全場僅敲出1安打的多明尼加，總算拿到這次12強賽預賽第1勝(1敗)，多明尼加則吞2連敗(1勝)。

兩隊僵局在3局下打破，一開始上場的澳洲指定打擊霍爾，一棒揮出中外野深遠三壘安打，接著捕手柏金斯從多明尼加先發投手瓦加斯手中敲出中外野方向兩分全壘打，幫助澳洲取得2比0，也讓瓦加斯只投2.1局就退場。

4局下澳洲攻勢再起，柏金斯再次敲出穿越中外野的安打送回跑者肯內利，澳洲擴大領先到3分；6局下柏金斯再次建功，敲出左外野深遠高飛犧牲打送回澳洲第4分，代表澳洲4分打點全由柏金斯一個人包辦了。

反觀多明尼加前6局遭到澳洲4任投手壓制，完全沒有敲出任何安打，僅靠3次保送上壘，卻都沒辦法有適時安打得分；澳洲7局下靠著肯內利穿越中外野一壘安打，第5分進帳，總算有打點不是由柏金斯拿下。

多明尼加全場第一支安打出現在8局上，塞斯佩德斯敲出穿越中外野的一壘安打，可惜接下來上場的韓森敲出雙殺打結束了這一局；來到最後9局上，澳洲派出第6任投手麥格拉斯，漂亮三上三下解決多明尼加打者確保勝利。