雲品國際（2748）今（15）日法說會，董事長盛治仁表示，杭州雲品酒店杭將於明年投入營運，雲品並將成立「雲品Collection」精品旅宿平台，匯聚旗下原有委託經營事業中與旅宿相關項目，創造出更多元且具深度的服務內容，集團2025年營運動能大增。

雲品國際所屬母公司雲朗觀光集團旗下擁有多個知名品牌，除了海外的LDC ITALY七個義大利據點外，國內有翰品酒店高雄、兆品酒店嘉義、品文旅礁溪，並且在其子公司雲品國際的帶領下，經營君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭、頤品大飯店、丼飯屋與君品Collection等品牌，其中更不乏有米其林星鑰飯店與多家米其林星級餐廳，以文化歷史、藝術品味、高端奢華的核心精神，打造出深具風格的旅宿餐飲體驗。

自2020年5月簽約後，便緊鑼密鼓籌備的「雲品酒店．杭州」(Fiore Della Cina)，將有望於2025年試營運，飯店位於樓高45樓的台泥中國營運中心杭州公亮大樓中，共有190間客房，客房樓層分布在35樓至42樓間，分別以義大利代表城市羅馬、佛羅倫斯、威尼斯及米蘭的特色作為樓層主題，餐飲設施則有中餐廳、義大利餐廳、全日餐廳等，並規劃了45樓的高空露天酒吧，可一覽錢塘江壯闊景色。 空間設計以古典風格為理念，人文主義為底蘊，將歷史，美學，飲食，和時尚低調的融入設計的細節裡，用義大利文化藝術的角度，在飯店中重新詮釋人類文明的故事。

君品Collection從原本的1.0以宴會事業為主，加入了餐飲事業管理後進化為君品Collection 2.0，未來將加入旅宿服務的行列進化為3.0，並規劃成立「雲品Collection」。未來將成立的「雲品Collection」將雲品國際原有所受委託經營的旅宿據點囊括其中，旅宿設定規模為50間房以下、具獨特在地景觀、精緻高端服務、永續親生命設計等，包含南投福興溫泉、烏來蘇卡利漫活、台中富貴天心、台東北町日式建築宿舍群等四個據點，將持續打造出不同傳統飯店的旅遊體驗。

與傳統酒店品牌不同，「雲品Collection」不以據點數量或客房數量為目標，而是專注於創造具有文化價值、藝術底蘊的獨特旅遊體驗，並推動永續發展理念。雲朗觀光集團秉持提供具有獨特性的餐旅服務產品為核心，不斷提升旗下品牌的營運動能，滿足現代旅客對於深度旅遊及文化體驗的需求。

原君品Collection則以宴會暨餐飲事業管理為主，無論是場地共好夥伴如草山玉溪、美軍俱樂部、豪華遊艇等特色場域，或是委託經營餐飲宴會據點如茹曦酒店、皇家薇庭、蘭克斯特、圓觀和亞果薈等，透過洽談具特色的場地，以輕資產方式擴大餐飲服務，以風格迥異的空間獨特體驗，創造消費者餐飲的幸福記憶。

隨著「雲品Collection」的成立，與「君品Collection」逐步穩健經營，雲品國際與雲朗觀光集團將繼續致力於發展具有永續性與文化藝術內涵的風格旅遊，為消費者打造無與倫比的住宿與餐飲的旅遊體驗。