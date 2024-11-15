位於澄清湖的高雄高爾夫球場，遭高雄工務局11月8日函文要求收回，並在30日之前完成點交，高市府規畫打造媲美紐約中央公園的384公頃澄清湖大公園，負責經營的財團法人高雄高爾夫俱樂部表示「無反抗餘地」，將配合點交，但，會員認為，目前行情約550萬元的會員證，不知找誰要？已組多個自救會，捍衛權益。

高雄工務局15日表示，針對財團法人高雄高爾夫俱樂部公告，將於113年11月24日結束高雄高爾夫球場營業，後續，高市府收回球場土地之後，將結合既有雙湖公園及澄清湖，打造媲美紐約中央公園的384公頃澄清湖大公園，轉型為結合休憩、生態永續與防洪用途的公園空間，供全體市民使用。

高雄工務局說，高市府未來將在球場低窪地區設置滯洪設施，可滯洪量達53萬公噸，有效保留上游坡地逕流水，大幅提升鳥松區本館及大昌路、鳳山區澄清路、赤山地區，和三民區本和里周邊的防洪能力，水利局已經啟動相關規劃。

工務局說，100年高市府繼受前高雄縣政府契約，出租60公頃土地予財團法人高雄高爾夫俱樂部，租約於112年6月底到期。雙方由於協商續約未果，且俱樂部違反租約規定使用農藥，違反飲用水管理條例規定，高市府要求限期返還土地。

公園處指出，已和水利局著手啟動球場轉型大公園的規劃，除保留歷史紋理，也將串聯球場現址及雙湖公園、澄清湖風景區，打造兼具遊憩、景觀及生態永續的開放空間。

在球場地勢較低處，將局部改造並開闢更多滯洪空間，以百年防洪頻率即24小時累積降雨量730毫米的極端降雨情境，有效提升周邊鳥松、鳳山、三民等易淹水地區的防災能力。

工務局說，大公園未來完成之後，將實現防災、生態以及民眾生活品質提升等三贏福祉。尤其澄清湖大公園位於縣市合併後大高雄中心地帶，384公頃大公園將彰顯高雄都市轉型，朝向淨零以及持續打開空間開放市民使用的進步軌跡。

高雄高爾夫俱樂部目前有186位基本會員，5家公司團體會員，一位會員表示，他是在10多年前購得會員證，價格大約300多萬元，近期有人出售，成交價大約550萬元，因此，會員證的總值大約1.05億元。

會員說，如果高市府要強制收回球場，高雄高爾夫俱樂部、以及高市府，應提出保障會員權益的解決方案，因此，目前已有多組會員，組成不同的自救會，針對會員權益尋求救濟管道，也有人希望高雄高爾夫球繼續經營，因為，高雄只有這一家高球場了。

高雄高爾夫俱樂部現任會長是由陳家後代的陳田圃擔任，據了解，他已表示放棄會長職務，也不再繼續爭取持續營運，「無反抗餘地」，將配合高市府要求11月30日之前完成點交。