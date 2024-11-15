中華民國台灣南部美術協會，今年「第72週年南部展」於高雄文化中心至真堂一、二館舉行，囊括會員及全國徵件得奬作品共計87件，展出作品皆為藝術精心創作，展期自今日至11月26日止，明（16）日下午3時舉行開幕及頒獎典禮，民眾可把握機會前往欣賞。

文化局指出，中華民國台灣南部美術協會簡稱「南部展」，1953年由留日畫家劉啟祥等前輩畫家共同成立，於1997年成為全國性立案的藝術團體，提供南部地區藝術家交流互動的重要平台，創立徵畫制度培育無數藝術家。

今年10月受邀參加台中文化局舉辦「凝結核-縱貫北中南美術團體特展」，梳理70年以上美術團體台陽展、中部展、南部展的發展脈絡，以及其對台灣美術發展的重要影響。

72週年擴大舉行，自194件全國參賽作品中選出29件得獎作品，並匯集會員58件精彩創作，類別為油畫、水彩、墨彩、粉彩、壓克力、複合媒材等，展現創作者的能量和藝術風貌。