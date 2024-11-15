搶攻冬季泡湯商機，瑞穗天合國際觀光酒店推出2025年一月限定優惠，雙人入住城堡精緻客房7,999元起，最受小朋友歡迎的親子溜滑梯房型雙人入住8,999元起，包含早餐、晚餐，還可額外支付加人費用全家入住。酒店全館房型皆提供泡湯池，沉浸瑞穗在地溫泉黃金湯，還有多元水陸設施無限暢玩，適合喜歡避開出遊人群，享受靜謐質感旅行。

瑞穗天合國際觀光酒店不僅是小朋友的天堂，館內提供的多元水陸設施更滿足全客群的需求，包括舒心療癒的主廚花園、刺激競速的跑跑甩尾車、浪漫網美旋轉木馬……等。而瑞穗天合國際觀光酒店全館客房內提供瑞穗在地溫泉黃金湯，泉質近似於日本有馬溫泉，水質富含鐵質、遇空氣即氧化成淡黃色，故得別名。

而佔地兩千三百坪的金色水樂園，室內提供滑水道、飄飄河、游泳池等，戶外也有露天風呂湯池，或是也可到休閒會館三樓的三溫暖裸湯區，沉浸在反璞歸真的禪意之中。為讓旅客能延續美好旅行回憶，瑞穗天合國際觀光酒店也將瑞穗黃金湯打造成隨手包泡湯粉，採用多種礦物質成分，獨立包裝方便攜帶，在家泡湯後肌膚感覺柔嫩絲滑，完美重現在酒店內泡湯的度假回憶。