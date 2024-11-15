台中市神岡區庄後里社區活動中心原為地上1層樓建物，但調查因社區里民活動使用率高達104％，既有空間不敷使用，台中市府斥資總經費2283萬2000元，增建為2層樓市民活動中心，15日開幕啟用，地方里民歡喜慶祝。

台中市神岡區庄後里社區活動中心原為地上1層樓建物，近年由於社區發展及里民活動日趨熱絡，既有空間不敷使用，為滿足民眾使用需求，庄後里長林吳春蘭及庄後社區發展協會理事長林彥炤積極爭取，完成地方心願，提供市民更安全舒適及寬廣的活動場域。

神岡區長梁益明表示，活動中心出入口臨六張路，其他3向均緊鄰地界線，背臨武安宮，考量周邊無拓展空間，採垂直模式增建，同時考量2樓無障礙動線，於既有梯間與入口處增加無障礙電梯1部，進出2樓人員可免經1樓出入，降低相互干擾便利控管。

民政局指出，庄後里社區活動中心增建樓層面積約138坪，規畫多功能空間、辦公室、無障礙廁所、茶水間、電梯，及空調、影音等內部設備，舊建物重新粉刷，與新建樓層更融合，將提供里民日常休閒聯誼、集會活動、文化交流及避難收容等多用途使用。

梁益明指出，神岡目前各項重要建設，像是庄後里市民活動中心，還有興建中的大社、岸裡里市民活動中心、圳堵里市民活動中心及神洲里市民活動中心；大豐路四段（筱雲山莊旁） 及厚生路拓寬、圳前路闢建等，紓解區域交通瓶頸；推動神岡兒少家庭福利館，打造公托與親子館；還有新興、豐洲公園等6座共融公園等。