正在服刑的前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，日前從加拿大以大陸人士身分秘密抵台，迎娶已過世的羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女。2015年國民黨總統參選人洪秀柱被爆與羅東博愛醫院老闆許文政的秘辛；洪還叫許文政「爸爸」。

當年洪秀柱參選總統時，被民進黨立委段宜康質疑，洪過去不斷以立委身分凍結羅東醫院對手陽明醫院預算；當時洪辦發言人反批段胡說八道，至於稱呼許文政「爸爸」，是洪秀柱對長輩尊重。

段宜康在當時更指，洪秀柱在羅東醫院與陽明大學附設醫院蘭陽院區競爭中，不斷以立委身分凍結陽明預算，「你最好確定洪秀柱只有一個乾爸爸在宜蘭」。

許文政家族在政壇實力雄厚，長子許國文2014年馬政府時期，提名他為監委，許國文擔任羅許基金會董事長，被爆出國安會秘書長金溥聰曾任基金會董事當「門神」，又有大溪蜜月灣開發案的爭議，接連引發軒然大波。

面對爭議，許國文最後發表聲明，「歸去來兮，田園將蕪」宣布退出監委提名，他說，既已明知當選也沒有機會做好監委工作，就沒有理由繼續追求監委職位，將「回歸安靜、單純的醫師本業」。