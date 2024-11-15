雲品2024年前三季合併營收17.55億元、年增7.05％，營業利益2.15億元、年增15.05％，稅後淨利2.05億元、年增11.93％，齊創同期新高，每股盈餘1.94元則創同期第三高。其中，餐飲營收8.84億元、年增1.02％，客房營收7.32億元、年增12.67％。

雲品近年透過「君品Collection」積極拓展委託經營管理事業，分散營運風險。2021～2023年挹注的稅後淨利貢獻分達1153萬、5042.9萬及7860.4萬元，2022年及2023年分別躍增達42.74倍及55.98％，帶動獲利成長優於營收、並優化整體營益率表現。

盛治仁表示，目前委託經營事業已有14處據點，尚有6處籌備中，雲品將針對業態進行分類，除了已成立的「君品Collection」定位為宴會餐飲外，將新增「星級酒店」及旅宿性質的「雲品Collection」，以3大類型持續拓展委託經營管理事業版圖。

雲品2020年5月底與關係企業台泥簽約，承攬位於杭州的台泥環科總部大樓酒店物業經營管理，預計2025年下半年以「雲品酒店 杭州」（Fiore Della Cina）開幕營運，定位為「星級酒店」委託經營管理據點。

而已有9處委託經營據點的「君品Colleciton」，尚有台中心之芳庭、台南安平「宜樂安平」2處據點籌備中，預計將於2026年投入營運行列。而即將設立的「雲品Collection」則有4處據點籌備中，其中位於烏來的「蘇卡利．漫活Villa」預計明年首季開幕迎賓。

其餘籌備中的3個「雲品Collection」據點，則包括台東市北町日式建築宿舍群、台中北屯富貴天心特區案，預計將於明年陸續問世，與興悅地產合作的「南投埔里福興溫泉」案則預計2026年投入營運。