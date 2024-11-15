新竹縣以「BOO」方式興建的焚化爐即將完工，預計將在年底點火投料試爐，國民黨新竹市議員蕭志潔15日質詢時指出，待新竹縣年底焚化爐啟用後，未來新竹市是否就不用幫忙代燒，對此，市府環保局長江盛任則答詢表示，會再互相討論。

市議員蕭志潔指出，新豐掩埋場每次火警空汙、惡臭都會飄來竹市，影響空氣品質，她也詢問市府環保局若竹縣焚化爐將啟用，未來是否還要幫忙代燒民生廢棄物？她也指出，焚化爐也是有使用年限，應捍衛新竹市財產，認為竹縣既然有了焚化爐，就應該自己燒。

蕭志潔也強調，她的意思不是要縣市不要合作，但竹縣焚化爐由民間機構興建，燒竹科的廢棄物賺很多錢，把民生廢棄物丟給新竹市來燒，這樣公道嗎？環保局身為第一關，就應該直接擋掉拒絕，新竹縣既然有了焚化爐，就應該自己燒，不要都丟到新竹市。

對此，市府環保局長江盛任表示，目前新竹市1天幫忙新竹縣代燒約150公噸垃圾，焚燒後的底渣跟固化物都有按比例運回，據目前了解狀況，以新竹縣跟焚化爐BOO廠商所談的條件，大概是會處理掉新竹縣當天產生的垃圾。

至於代燒部分，江盛任表示，新竹縣市有簽訂合作MOU，未來會再互相討論，另，竹市焚化爐會以焚燒一般生活垃圾為主，對竹市整個環境品質也比較有保障。