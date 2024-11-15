藝文人士不愛到新北市演出，偏愛在北市，使得新北藝文展演場次低於北市，有議員歸咎是新北娛樂稅高於北市。對此。新北市稅捐處澄清，藝文團體只要在新北的公立藝文場所舉辦活動，可減半課徵，若再獲文化部補助，還可再減半，另今年9月起，擴大認定公立藝文活動範圍，民眾減免範圍會更多，娛樂稅率不亞於北市。

稅捐處表示，新北娛樂稅率為10％，藝文團體在新北市內的公立藝文場所舉辦活動，可減半課徵，若獲文化部核准可再減半，實際只剩2.5％。雖然北市娛樂稅率為5％，可是北市沒有場域優惠，即使藝文團體獲文化部核准，優惠後仍是2.5％，雙北實質稅率並未差很多。

稅捐處指出，經統計，去年新北報娛樂稅的部分，高達7成都在5％或2.5％以下， 稅額約2600萬。今年9月，財政局擴大認定公立藝文活動範圍，原本只認定活動中心才能減半，現在只要在公家機關或學校都適用場地優惠，民眾減免範圍會更多，已不低於北市。