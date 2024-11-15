為強化合作並促進雙方友誼，桃園機場與日本阿蘇熊本國際機場15日共同宣布締結為友好姊妹機場並簽署合作備忘錄，未來雙方將交換客服、旅客體驗、行銷、安全及物流等即時訊息，並掌握合作機會提升彼此國際能見度。

備忘錄由桃園機場公司董事長楊偉甫及熊本國際機場株式會社代表取締役社長山川秀明共同簽署；桃園機場公司表示，在台積電及上下游廠商陸續進駐熊本之後，當地政府積極將熊本打造成第二個新竹科學園區，桃園機場（TPE）與熊本機場（KMJ）間往來旅客人數從2023年4.5萬人成長至2024年9月底為14.28萬人，目前兩地由星宇航空及中華航空（與日本航空共掛）每周往來14架次航班。

楊偉甫說，熊本機場是桃機第15個友好姊妹機場，在各種營運上的挑戰大家都可以彼此分享求進步。例如，日本跟台灣一樣都位於地震帶上，熊本機場附近還有活火山阿蘇山，所以熊本機場的耐震及防災韌性都值得借鏡；希望這次姊妹機場合作備忘錄的簽署，能為彼此帶來更加緊密的合作。