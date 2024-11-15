美國準總統川普14日宣布提命小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任衛生部長。此項任命引發外界議論，因為小羅勃甘迺迪過去曾宣揚反疫苗主張，並聲稱新冠疫苗為「史上最致命的疫苗」。

消息一出，疫苗製造商股價紛紛重挫，包括莫德納下跌 5.62%、諾瓦瓦克斯暴跌 7.02%、輝瑞下滑 2.62%，德國 BioNTech 股價也暴跌 7%。

綜合外媒報導，川普表示，美國人長期以來飽受工業食品與製藥公司的誤導，這些公司散布公共衛生方面不實言論。確保全民健康與安全是政府首要責任，衛生與公共服務部將扮演關鍵角色，防範有害化學物質、污染物、農藥、藥品和食品添加劑的危害。

甘迺迪多年來一直是美國著名的反疫苗陰謀論者，散佈許多關於疫苗安全性與有效性的言論。儘管如此，川普表示，小羅勃甘迺迪將使衛生機構「起死回生」，並強調終結慢性疾病流行並「使美國再次健康偉大」的重要性。

此項任命引發台灣PTT網友熱烈討論。有人諷刺川普「清空老弱病殘 真MAGA」，並批評他只任命死忠者，而非專業度。其他網友則表示：「看起來明年一月前要先把股票賣光」、「黑天鵝上線了」、「做救命藥的跌爛，現在市場只要減肥藥」」、「擔心未來傳染病會加劇」。

不過，也有人認為甘迺迪並非反疫苗，而是反對製藥產業的利益衝突。他們表示：「藥廠水太深了」，認為甘迺迪的任命可以改善製藥工業的問題。