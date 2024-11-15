台中市大安區大安國中的張姓學生，從小生活在單親家庭，家境清寒，母親病逝後，他與祖母相依為命，張生日前在校園打球竟不幸跌倒，腿部嚴重受傷需開刀治療，家境清苦無力支付，經地方人士熱心籌措10萬7千元，一同協助張姓國中生度過難關，讓張生揪甘心，表示將來若有能力將回饋社會。

據了解，張姓學生在母親病逝後，由祖母含辛茹苦打零工撫養，因操勞過度，爾後病痛纒身，目前無力工作，張生在校打球不幸跌倒，腿部嚴重受傷需開刀治療，但因病況特殊健保不給付，醫療費用高，家境無力負擔，市議員李文傑獲知消息，會同廣明宮廣澤尊王慈善會努力籌措10萬7千元救急。

市議員李文傑於15日上午與廣澤尊王慈善會會長白雨鍵，一同到大安國中捐贈善款，由校長蔡仁政代為接受，並由學校專款支付該生醫藥費；李文傑表示，希望這筆善款能讓張同學順利接受治療、早日康復，也期勉張姓學生努力學習、堅強面對困境，未來有能力時回饋社會。

市議員李文傑指出，張姓學生從小生活在單親家庭，家境清寒，母親過逝後就與其祖母相依為命，如今祖母卻也病痛纒身無力工作，成為大安區列管的低收入戶，家境相當困難，張生也透過校方表示感謝，張生感受社會溫暖，協助度過難關，未來將回饋社會。

張姓學生因打球不慎跌倒，腿部嚴重受傷需開刀治療，但因病況特殊健保不給付，醫療費用高昂，原本就困苦的家庭雪上加霜；校方也感謝民間團體對弱勢學生的關懷，讓學生在逆境中感受到溫暖與支持，早日度過難關，建立穩定的學習與生活。