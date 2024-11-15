全國高級中等學校學生技藝競賽「家事類」成績揭曉，明道高中學生蔡世豪（右二）獲得「餐飲服務」金手獎全國第一。

全國高級中等學校學生技藝競賽「家事類」成績揭曉，僑泰高中學生沈晉弘獲得中餐烹飪第1名佳績，他15日分享，2年級時苦練技藝卻僅獲得佳作，犧牲更多課後與假日時間練習，終於成功逆襲；明道高中學生蔡世豪則是素人選手參賽，從零開始訓練，最終獲得餐飲服務類「金手獎」第1名。

全國高中家事類科技藝競賽成績揭曉，僑泰高中沈晉弘在中餐烹飪摘下金手獎第1名，黃珍妮、易品妘也在美顏、幼兒教具製作皆獲得金手獎，另室內設計林衍汝、美顏黃品熏、美髮李宣悅與陳思華、幼兒教具製作陳芊汝等5人則獲得優勝。校長温順德與董事長蔡玉堂、家長會長何得誌等人在校內舞獅隊與儀隊助陣下，喜迎選手歸來。

獲中餐烹飪第1名的沈晉弘說，2年級時曾代表學校參加全國技能競賽中區賽，苦練卻僅得到佳作，當下很不甘心，於是犧牲課後及假日時間，全心投入練習，終於扳回一城。此次競賽創意菜為米粉，他採取先燙再燜的方式製作金瓜炒米粉，贏得評審青睞與讚賞。

明道高中此次派出3位選手則獲得「餐飲服務」金手獎全國第一及「烘焙」獲得優勝佳績。獲得餐飲服務類第1名的蔡世豪在高中一年級曾短暫成為儲備選手，後在課業壓力下選擇放棄，師長們從他平時的表現看見潛能。蔡世豪在距離全國比賽119天前，從零開始訓練，日日練到晚上11點，辛苦有所回報。

僑泰高中校長温順德除恭喜得獎學生，努力耕耘終嘗甜美果實，也鼓勵未獲獎的學生，為了夢想堅持到底，留下人生難以抹滅的印記，同時感謝家長會後勤支援與指導老師一路陪伴。

明道高中技術高中部主任陳士虹則表示，全國技藝競賽餐飲服務再次榮獲「金手獎全國第一」，是多年來親師生、校友及學長姐們共同努力、不懈傳承的成果。