滙豐（台灣）致力於為年長客戶提供全方位的金融友善服務，從「達成退休生活目標」、「選擇合適投資產品」、「高齡客戶專屬投資建議」三大面向出發，並為確保長者的財務安全與投資效益，特別提供1日以上思考期，讓長者在冷靜思考後再做出投資決策，避免衝動性投資。

為了保障高齡客戶的權益，滙豐（台灣）將瞭解客戶需求（Know Your Customer, KYC）和熟知產品特性（Know Your Product, KYP）深植於銷售流程中，並專門針對年長族群提供更友善的服務體驗。此外，滙豐強調資產傳承的重要性，透過專業人員為長者詳細解說保險、海外股票、指數股票型基金（ETF）、基金、海外債券、雙元雙利及活力投資組合等多元產品的差異，並落實誠信原則提醒定期檢視投資組合、關注匯率風險，協助長輩選擇投資方向。

根據內政部警政署統計，投資詐欺犯罪案件層出不窮，其中，65歲以上年長者之金融詐騙受害人數與金額均節節攀升，凸顯年長族群的財務安全面臨嚴峻挑戰。滙豐（台灣）於2023年成功攔阻潛在信用卡交易詐騙，挽回損失高達新臺幣1.45億元，較2022年提升了4.6倍。

滙豐（台灣）為了確保高齡客戶的資產安全，持續加強防詐措施。當發現特定異常情況時，行員會即時通報，結合系統檢核，全面守護客戶資產。去年，滙豐（台灣）共成功攔阻高達新臺幣2,500萬元的匯款詐騙。滙豐（台灣）表示，除了於銀行官網首頁醒目處置頂防詐騙提醒外，搭配每月定期發送2次防詐宣導eDM，並特別考量高齡客戶，每季加發防詐騙簡訊，增強長者的防詐意識，充分發揮金融守門員的職責。

為進一步降低年長客戶的交易風險，針對65歲(含)以上的客戶在分行辦理交易時，滙豐（台灣）提供親友陪同的機會，並請求填寫相關檢核表，內部主管同仁也需完成相關簽核表，若客戶拒絕陪同或思考期，須記錄其理由並由客戶親自簽署，銀行在交易申購書核准前，也會再次確認客戶對產品風險有清楚的認識，從而保障其資產安全。而針對75歲（含）以上欲申購高風險投資產品者，滙豐（台灣）將檢核其是否具備相關投資經驗，以確保客戶適合投資該商品，全面守護客戶的投資權益與資產。