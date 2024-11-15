進入換季時序，很多人都會發現晚上難以入睡，或半夜醒來，睡得斷斷續續。對此，營養師張語希推薦3款好睡食物，包括香蕉、核桃及燕麥，有助於生理時鐘校正回歸。其中她提到，核桃含有天然的褪黑激素，可提升睡眠深度。

為何換季容易影響睡眠？張語希在個人粉專發文表示，主要在於此時節氣溫忽冷忽熱，人體的生理時鐘需要重新調整，這對身體來說是一種挑戰。除此，天氣變化也可能影響自律神經系統，讓情緒波動增多；以及白天日照時間變短，影響褪黑激素分泌，從而干擾入睡時間和睡眠深度。還有壓力、過敏反應或感冒也常讓入睡變得困難。

張語希接著提到，長期睡不好，身體會出現諸多不良反應，像是免疫系統變弱、容易感冒、注意力不集中、情緒焦慮或易怒，甚至影響內分泌系統，造成暴飲暴食、體重上升。

若想幫助換季時的生理時鐘校正回歸，張語希分享，不妨可吃以下3種食物，並搭配良好的作息：

1、香蕉：富含鉀和鎂，有助於放鬆肌肉，減少夜間抽筋，讓人睡得更沉。

2、核桃：含天然的褪黑激素，能幫助調整睡眠周期，提升睡眠深度。

3、燕麥：富含胺基酸和維生素B群，有助於穩定神經系統，讓身體更容易放鬆。

關於核桃，家醫科醫師蕭伶茲先前指出，所含Omega-3中有較高α-亞麻酸，其能降低壞膽固醇（LDL），增加好膽固醇濃度，有助於促進心臟與血管的健康；除此，亦含抗氧化物質，能改善慢性發炎，以及豐富的維生素E與卵磷脂能補腦。每日建議1份攝取量是2顆。