資深藝人余天、李亞萍的兒子余祥銓，去（2023）年與小13歲老婆柔柔結婚，並育有寶貝女兒「小元寶」，一家3口生活幸福。近日夫妻倆一同在節目《哈囉你有事嗎》暢聊夫妻話題，其中被問到李亞萍是否私下講過老婆壞話，讓余祥銓瞬間展現求生意志，主持人沈玉琳則忍不住笑虧：「講了會離婚。」

余祥銓與柔柔在節目中接受夫妻真心話挑戰，被問到「父母是否私下說過另一半的壞話」，柔柔率先透露交往初期曾不被媽媽看好，因為當時余祥銓有很多負面、花邊新聞，再加上年紀差了13歲，媽媽還私訊她一連串截圖，內容全是余祥銓的負面新聞，直問：「妳確定妳這樣OK嗎？妳要跟他在一起嗎？」但柔柔依然堅持交往，最後也順利與余祥銓共組家庭，生活美滿。

李亞萍曾私底下嫌柔柔2問題，余祥銓不願多說展現求生意志。（圖／YouTube 哈囉你有事嗎）

接著輪到余祥銓回答時，怎料他竟選擇投降，主動拿起懲罰飲料一飲而盡，神情緊張表示拒答，讓一旁的沈玉琳開玩笑說：「表示爸爸媽媽講她講得很嚴重喔」，更笑虧說出來可能會離婚，令眾人相當好奇。最後在全場逼問下，余祥銓才勉為其難坦言是穿著、用餐禮儀方面的小事，但他依舊不願多說，求生意志極強，逗趣反應笑翻在場來賓。

此外，余祥銓再加碼被問到「是否曾經產生離婚的念頭」，他則爽快回應，柔柔自從產後就很常唸他，且情況越來越嚴重，直到有一天受不了，他語重心長告訴柔柔，「再這樣唸下去，我們可以走到以後的將來嗎」，委婉表達離婚的意思。對此，柔柔不忍反擊，強調余祥銓因為個性白目才會挨罵，此時余祥銓也在一旁做鬼臉、嘻皮笑臉，令眾人都看不下去，足見夫妻倆私底下互動十分歡樂。

余祥銓坦言曾想過離婚問題。（圖／YouTube 哈囉你有事嗎）