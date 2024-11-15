擁有超過30億串流收聽天量、靠著一曲〈lowkey〉火速霸佔全球樂迷歌單的亞裔指標才女NIKI 正式宣佈將帶著全新世界巡迴《NIKI： Buzz World Tour》於2月20日在TICC再度重返台北實力開唱，NIKI超興奮表示「感謝我亞洲跟澳洲粉絲的耐心等待，我終於要宣布《NIKI： Buzz World Tour》唱進亞洲，我很期待這次的巡演，也等不及要分享給你們了！」

唱作俱佳的NIKI出生雅加達，定居洛杉磯在 2017年出道，高中時就顯露出在譜寫詩詞上的天賦異稟，也帶著一把吉他到處演出與創作，也會上傳不插電演出到YouTube，不斷累積聲勢與樂迷，逐漸打開NIKI的音樂大門，在2019年簽入最潮廠牌88rising旗下一首〈lowkey〉耳目一新的旋律立刻驚豔樂壇，歌曲中充滿情感的嗓音及猜忌幻想的歌詞，立刻讓全球數億人沉浸在NIKI的歌曲中，接著就此展開這一連串的爆紅星路，包括入選富比士「30歲以下精英」、指定獻唱漫威鉅片《尚氣與十環傳奇》電影原聲帶、受邀巴黎時裝周等。

NIKI 正式宣佈將帶著全新世界巡迴《NIKI： Buzz World Tour》於2月20日在TICC再度重返台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

全新世界巡迴《NIKI： Buzz World Tour》終於公布亞洲場次，一連唱進七大城市，包括香港、馬尼拉、雅加達、新加坡、曼谷、吉隆坡，還有2月20日重返台北於台北國際會議中心TICC迷人開唱，明年一起來用心體驗NIKI的音樂世界。