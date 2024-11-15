近年網路社交盛行，詐騙集團也利用此趨勢，透過網路直播主主動邀請網友加入私人通訊軟體，新北刑大近期破獲陳男創立的「獅桓媒體股份有限公司」，以徵才名義招攬直播主等工作人員行詐騙之實，警方粗估上百人受害，目前更掌握到一位商人遭騙數百萬，但僅與女直播主見面「5到10分鐘」當回報。

據了解，陳男成立「獅桓媒體股份有限公司」，並大肆在求職網上刊登直播主、攝影等行政工作職缺，而開給直播主的薪水僅「4萬元」，但可抽成4成詐騙所得；而陳男公司的的其他員工則是利用直播主拍攝宣傳片照片等影像迷惑被害人，讓被害人以為是在跟直播主私聊，其實都是在跟大叔大媽聊天。

警方查扣證物。（賀培晏攝）

警方表示，詐團會先用交友軟體「亂槍打鳥」找尋被害人，並向其供稱「從事直播工作」，待後續時機成熟遂話鋒一轉表示「公司舉辦競賽需要支持」、「在公司被欺負看不起」及「需要點數支持完成夢想」等話術，要求被害人儲值直播平台點數「斗內」打賞，更要求儲值達一定金額才能外出見面，當被害人將存款花用殆盡、無法持續儲值，便遭到情緒勒索、冷落封鎖，被害人始發現遇到「愛情騙子」。

經新北市刑大深入調查，掌握假直播主利用直播平臺交友詐騙模式，報請台灣新北地方檢察署粘郁翎檢察官指揮偵辦，於13日指揮新北市刑大科偵隊、刑事警察局偵查第九大隊、調查局新北市調處等司法警察機關，動用64名優勢警力荷槍實彈，兵分五路前往新北市蘆洲、三重等地區執行查緝行動，

新北警提到，查獲所謂的直播主真實面目是刺青、嚼檳榔的男性聊手，利用公司提供的人設與劇本，打造「清純小模」或「陽光型男」形象與被害人陪聊，誘騙對方持續儲值打賞再從中抽成獲利。

新北警表示，現場逮捕公司負責人與員工20人，並查扣帳冊、聊天教戰守則、桌上與筆記型電腦34台，現金33萬8,500元及進口轎車1部等證物，後續將持續清查其他被害人。