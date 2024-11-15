美國下任總統川普喊要退出巴黎協定，正在亞塞拜然參與COP29的國泰金總經理李長庚，今天（15日）於台灣時間下午越洋受訪笑說：「不用把川普退出巴黎協定當作世界末日。」此舉可能會讓氣候變遷進程上受到干擾，但即使稍微延後，氣候變遷威脅人類已是「現況」，不再只是氣候科學問題，且川普在2016年退出時，也沒有讓氣候變遷的全球行動減緩下來。

美國總統當選人川普要退出巴黎協定，並宣示將取消美國的減碳承諾，讓今年COP蒙上一層陰影。李長庚受訪表示，川普不是沒有退出過巴黎協定，他2016年也退出過，「這次再退出，我個人一點也不訝異」，就算川普在上任第一天就宣布退出，也不用感到訝異。

2016年川普退出巴黎協定時，並沒有讓氣候變遷的全球行動緩下來，很多美國的地方政府與企業仍然持續參與相關的轉型行動，「我覺得不用把川普的退出當作世界末日來看，他要第二次退出，so what？那就退出吧。」

李長庚指出，川普不太相信氣候變遷的科學理論，但其實美國很多共和黨員，並不是完全反對氣候變遷與溫室氣體排放，只是他們不認為這些溫室氣體排放都要怪罪在化石燃料，當然這與美國經濟利益有關。

川普上任後可能會重啟化石燃料，因為美國本來就是最大的天然氣的生產國，在俄烏戰爭過程中，美國天然氣、原油賣到歐洲的價格非常好，美國從中得到很大的好處跟利益，因此從「讓美國偉大」的角度來看，川普要重啟化石燃料很正常。

李長庚認為，川普若宣布退出巴黎協定，確實會讓全球氣候變遷進程出現干擾，但進程即使稍微延後，每年的氣候變遷、極端氣候對人類的威脅並未減緩，甚至威脅越來越大，已不是氣候科學理論的問題，而是「現況」，「故意看不見，不代表沒有這現象存在」，已是大勢所趨。

李長庚透露，曾開玩笑跟身邊同仁說，最勁爆的場面，就是川普親自出席COP29閉幕式，親自宣布美國要退出巴黎協定，重啟化石燃料，「就算真的有這場面，我也不感到意外。」