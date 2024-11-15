桃園市龍潭市場以龍華街為軸線發展，多數在地民眾會騎乘機車前往採買民生用品、蔬果，因周邊機車停車空間不足，導致市場內機車停車亂象嚴重。地方盼增加機車停車空間，減少民怨。（廖姮玥攝）

桃園市龍潭市場以龍華街為軸線發展，多數在地民眾會騎乘機車前往採買民生用品、蔬果，因周邊機車停車空間不足，導致市場內機車停車亂象嚴重。國民黨籍議員徐玉樹盼增加龍華街周邊機車停車空間，方便民眾採買物品停放車輛。桃園市交通局回應，市場周邊東龍路及龍青路路側，還有空間畫設機車格，預計增加100格機車。

徐玉樹說，多數民眾騎乘摩托車前往龍潭市場採買，但市場周邊卻沒有停放機車的空間，民眾沒辦法，只好將機車停在店家前、騎樓，或是違規停車，警方也不可能置身事外，只老取締開罰，結果引發民怨，盼市府交通局盤點市場周邊可以畫設機車停車空間的地方，一定要有可以停放機車的空間。過去曾可量將舊鄉公所規畫成立體停車場，但因迴轉空間太小，無經濟效益，但至少可以設置機車停車空間，讓民眾可以停放車輛安心採買，也能讓市容回復成是水準。

交通局回應，市場周邊東龍路及龍青路路側尚有空間設置機車格，會再與議員、里長及店家會勘研商，希望可在爭取增加100格機車格供停放。目前交通局短期將汽車格，換成機車格，另於東龍路、龍興路找看看，可以做停車場的地方，周邊鄰近的路邊汽車及機車停車空間設置路段位於中正路上，機車約有200席可停放。東龍停車場、舊鄉代會停車場，共計提供汽車格125席汽車格，平均停車率約7成，若機車停車需求是可以考慮將部分汽車格改為機車格。