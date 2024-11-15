2024世界棒球12強B組預賽15日晚間上演日韓大戰，雙方實力不容小覷！韓國娛樂經紀公司「2S Spotainment」（簡稱2s）這次應援直接升級，從昨（14）日的4仙女再添一名生力軍，將有5仙女應援迎戰日本隊。新成員名叫金泰琳，這位人氣女神在韓國曾效力足球與排球的啦啦隊，和安芝儇情同閨密，也因為她遞補開刀休養的朴旻曙而應援12強，因此早在PTT傳開成為話題，只不過也有粉絲忍不住心碎，擔憂直問：「李貞潤怎麼辦？」

韓國娛樂經紀公司2s旗下擁有安芝儇、南珉貞、李晧禎、趙娟週、朴旻曙等強大韓籍啦啦隊女神陣容，但台鋼雄鷹啦啦隊的人氣女孩朴旻曙，因為手術開刀、需要休養，確定缺席本次12強賽的應援活動，「代班人」的空缺一度引起鄉民討論，這回確定由金泰琳遞補，也讓許多球迷相當期待，但也有粉絲忍不住憂心：「貞潤怎麼辦？」、「變泰琳好意外，還以為是李貞潤」、「沒想到居然是找 安芝儇在水源FC的足球對友-->金泰林來代班Mingo! 可是2S的李貞潤也公布照片說14~20號會來台灣了耶！那李貞潤怎麼辦?」

12強賽韓國隊14日對上古巴隊，韓籍啦啦隊成員安芝儇、趙娟週、李皓禎、南珉貞全到場應援，金泰琳、李貞潤也都來了。（圖／攝自IG@wlgus2qh）

韓籍啦啦隊新成員金泰琳15日將在台首次登場應援。（圖／攝自IG@2s_enter_tw）

金泰琳在韓國人氣相當高，多數以籃排球應援為主，她曾在台灣拍過相機廣告，也曾和安芝儇在水原FC足球共事過，2人交情形同閨密。她6月曾造訪台灣時，陪著安芝儇前往桃園，一邊幫趙娟週加油打氣，同時感受台灣職籃的賽事氣氛。曾在大陸待過兩年的她，會說簡單的中文，這回被2s列入應援團，在台灣首次登場就是應援日韓大戰，至於金泰琳未來將會效力於哪隊，也讓球迷格外好奇。

韓籍啦啦隊園金泰琳遞補開刀休養的朴旻曙，應援12強賽事，15日首度在台初應援。（圖／攝自IG@kimtaerini）

其實，金泰琳和李貞潤14日晚間都一起親臨天母棒球場，雖然坐在台下，但心情卻是和安芝儇、南珉貞、李晧禎、趙娟週4仙女一樣。15日晚間將是金泰琳的應援初登場，她表示：「有看到台韓大戰滿滿將近4萬人的照片，我覺得很震撼，所以很期待可以看看大巨蛋。」