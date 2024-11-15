美國保險業者發布2025旅遊最安全的15個國家榜單。

再過不到2個月就是2025年了，新的一年的出國計畫敲定沒？2024年全球戰爭、交通意外、恐攻頻仍，旅行安全成為許多消費者的關鍵考量因素。美國大型旅險業者「波克夏旅遊保險」近日公布2025年15個最安全的國家排行榜，前一年排名第9的冰島，這次一飛衝天奪冠，原本的冠軍加拿大退居第3。前15名之中，亞洲國家僅日本上榜。

波克夏旅遊保險公司（Berkshire Hathaway Travel Protection）從2016年開始調查旅客對於旅行安全的看法，2018年起推出安全旅遊目的地名單。波克夏旅遊保險針對大量美國旅客調查過去5年內造訪何處，曾到訪特定國度的旅客方可獲邀評分。經過綜合評估（不含天災），波克夏旅遊保險公司預估2025年最安全的國家由冰島摘冠，第2到第5名為澳洲、加拿大、愛爾蘭、瑞士，第6至第10名為紐西蘭、德國、挪威、日本、丹麥，第11至第15名為葡萄牙、西班牙、英國、荷蘭、瑞典。

冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）景觀。（示意圖：shutterstock／達志）

排名分析指出，冰島全國只有一條主要道路而且幾乎從不塞車，交通事故發生率低，唯一要注意的是火山活動。澳洲國土面積廣大但人口相對稀少，犯罪率很低，遊客要注意的是各種野生動物。加拿大犯罪率也很低，駕車旅遊要小心熊、狼、麋鹿等野生動物出沒。愛爾蘭以人民友善著稱，除了汽車為右駕要多注意，遊客只需備妥地圖與品質優良的雨衣。

瑞士各大城市安全程度平均85%到90%，除了竊盜沒什麼大問題，但夜間10時至清晨7時要避免喧嘩，冬季要當心氣候變遷導致冰川融化而帶來的雪崩、山崩。紐西蘭比澳洲更難到達，臨時起意到訪的旅客更少，大大降低犯罪率，紐國政府對於農產品申報有嚴格規定，遊客務必注意。德國以井然有序出名，旅行交通工具發達，鄉村比城市更安全，但千萬不能把頌揚法西斯主義、納粹、第三帝國與相關文學、樂曲、用品攜入或攜出德國，否則違法。

挪威首都以外都是鄉村，奧斯陸可能是歐洲最安全的首都，偏遠島嶼缺乏醫療資源與交通基礎建設，萬一生病受傷，荷包也會大傷。日本是榜單之中唯一的人口高密度國家，人口密度居全球前50名，凶殺案發生率非常低，全球排名第12，公認安全度高。丹麥社會溫暖熱情，駕駛汽車要注意紅燈禁止右轉。

日本是旅遊安全國度之中少數的高人口密度國家。（示意圖：shutterstock／達志）

與去年公布2024榜單相較，冰島從第9名進步到第1名，紐西蘭從第11名躍升到第6名，英國從第6名跌到第13名，荷蘭原本第5落至第14名。2023年第42名的巴西2024年驟升至第15名創最大升幅，今年又滑落至第36名。

若單純考量遠離暴力犯罪，最安全的10國依序為挪威、加拿大、澳洲、愛爾蘭、冰島、紐西蘭、阿拉伯聯合大公國、德國、義大利、葡萄牙。若考量遠離恐怖主義活動，前10名為阿聯、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、澳洲、挪威、冰島、日本、瑞士、葡萄牙，其中阿聯是首次再任何排名之中居冠。單看交通安全，前10名為加拿大、澳洲、紐西蘭、愛爾蘭、丹麥、德國、日本、冰島、義大利、葡萄牙。考量醫療保健，前10名為加拿大、挪威、紐西蘭、愛爾蘭、義大利、澳洲、冰島、德國、阿聯、葡萄牙。