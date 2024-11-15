南投縣湧香茶廠游博森、許聖群在2024日月潭紅茶評鑑，囊括台茶18號（紅玉）、台茶21號（紅韻）及大葉種紅茶特等獎，繼傳奇製茶師莊瑢璞2018奪三冠王，成為新一代三冠王，在地方傳為佳話，團隊認為茶園管理及對的時間點採茶菁是致勝關鍵。

魚池鄉農會舉行日月潭紅茶評鑑，分為台茶18號、台茶21號、大葉種及山茶共4類茶品，邀農業部茶改場評茶師依茶乾、茶湯、香氣、水色等進行品評，評鑑活動激發不少後起之秀，湧香茶廠游博森（26歲）、許聖群（30歲）今年成新一代三冠王，16日將在日月潭紅茶文化季受獎，17日游博森出席品味魚池講座，帶學員探索紅茶。

游博森、許聖群在2024日月潭紅茶評鑑，囊括台茶18號、台茶21號及大葉種紅茶三冠王。（楊靜茹攝）

游博森、許聖群獲日月潭紅茶三冠王，認為茶園管理及對的時間點採茶菁是致勝關鍵。（楊靜茹攝）

湧香茶廠游博森、許聖群製作的台茶18號（紅玉）獲特等獎。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

游博森表示，他並非茶二代，可能從小陪阿公喝老人茶，長大跟著同儕喝手搖飲，即使大學學企管，卻一心嚮往從事茶葉相關產業，2013年畢業回鄉下一邊賣茶、帶製茶DIY活動，一邊參加茶改場舉行的製茶師課程，2018年取得中級評茶師證照，2019年自立門戶透過電商平台賣日月潭紅茶，因緣際會竟買茶園、設茶廠，成了茶農。

夥伴許聖群說，他是茶二代，因為找茶廠代為製茶，認識當時在茶廠打工的游博森，這屆獲得三冠王，堪稱10年磨一劍，每年他們都會向得獎的茶農及製茶師請益，當博森自立門戶找茶菁製紅茶自創品牌，他們常感慨沒有自己的茶廠，容易錯過製茶的最佳時機，2021年博森買地，一起成立湧香製茶廠。

游博森、許聖群認為，日月潭紅茶園面臨茶樹老化問題，加上近幾年氣候因素改變，病蟲害多，讓茶園管理面臨重重挑戰，這次獲得三冠王肯定很開心，他們有共識要穩紮穩打，把茶園管理、紅茶製程做好，製作讓顧客滿意的好茶。