此次檢視期間為去年下半年至今年上半年，台灣在三項監控標準中，仍觸及前兩項標準，包括對美商品及服務貿易順差達570億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為14.7％，因而被續列為觀察名單，至於淨賣匯約110億美元（占GDP的-1.4％），則沒有觸及檢視標準。

台灣已連五次被列進一般觀察名單中。央行官員對此表示，續列觀察名單主要是經濟結構的問題，短期不易扭轉，將持續就經濟、匯率問題與美國對話，並強調央行與美國財政部溝通管道順暢；美方相關建議與央行經營目標及匯率政策一致，雙方將在良好互動基礎上，持續交換意見。

美國財政部以2015年「貿易便利化與貿易執法法案」三項標準，構成匯率操縱國觀察名單，符合兩項監控標準即被列入，包括貿易順差至少150億美元、經常帳順差占GDP比率至少3％、單邊干預外匯市場（過去12個月裡有至少8個月淨買入外匯總額達GDP至少2％）。

央行表示，美方報告對我方提出兩大建議，一是密切關注非銀行的金融部門風險，包括匯率風險；二是央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。

報告提到，日本、台灣、越南和德國，因符合龐大雙邊順差及經常帳順差等條件，被列入觀察，新加坡則因持續單邊干預外匯及擁有大量經常帳順差等條件。

央行本周在立法院針對「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」專題報告中，就已提及未來台灣觸及美方前兩項檢視標準而被列為觀察名單，恐成常態。

而央行對於台灣縮小對美國貿易順差，則建議擴大對美採購能源、農產品及軍品等，以縮小對美貿易順差。總裁楊金龍也說，除採購買方產品，企業可增加對美的投資，例如台積電赴美設廠，也是平衡兩邊貿易失衡的方法。

央行也強調，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素（如短期資金大量進出）與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞，將本於職責維持外匯市場秩序。